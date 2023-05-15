Hangi parti kaç vekil çıkardı? En büyük sürpriz, ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi'nden geldi

Milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 98.82'si açıldı. Buna göre Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.31'ini alarak 321 vekile; Milleti İttifakı ise oyların yüzde 35.18'ini alarak 213 vekile ulaştı. Parti bazında en çok vekili 266 ile AK Parti çıkarırken seçimlere ilk kez giren Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.84 alarak 5 vekil çıkardı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi, sandıklar büyük oranda açıldı. Bu sonuçlara göre partilerin Meclis'teki koltuk sayıları da şekillendi. Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ortaya 2018'den farklı bir tablo çıktı.

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISINDA DÜŞÜŞ

2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

MHP VEKİL SAYISINI ARTIRDI

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

SEÇİMİN SÜRPRİZİ YENİDEN REFAH PARTİSİ

Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.

MİLLET İTTİFAKI'NDA SON DURUM

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 66 VEKİL

Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.