Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım Köyleri Ziyaret Etti

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, Kaçmaz-Çağlayan köy yolunun asfalt alt yapı çalışmalarını, Ceylanlı Köyü'nün durumunu ve Karlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, Kaçmaz- Çağlayan köy yolunun asfalt alt yapı çalışmalarını, Ceylanlı Köyü'nün durumunu ve Karlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Yıldırım'a incelemeleri sırasında İlçe Özel İdare Müdürü Abdullah Genç ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kerem Kaya da eşlik etti.

Yıldırım, ilk olarak yapımı devam eden Kaçmaz-Çağlayan köy yolunda çalışmaları yerinde gördü. Daha sonra Ceylanlı Köyü'ne geçen Yıldırım, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Yıldırım, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Son olarak Karlıca Köyü'nde bulunan okulu ziyaret eden Yıldırım, okul binasını ve sınıfları gezdi. Okulun fiziki durumu ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yıldırım, ilçeye bağlı köylerin kalkınması ve gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. - AĞRI