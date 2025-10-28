Haberler

Hamas'tan İsrail'e Cevap: 'Ateşkese Bağlıyız'

Güncelleme:
Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiklerini iddia etmesine yanıt vererek, Hamas'ın bu sürece bağlı olduğunu belirtti ve İsrail'e arabulucu ülkelerle müdahale çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, " İsrail, anlaşmaya bağlı olduğumuzu anlamalı ve bizi anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı bırakmalı" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan İsrail'e cevap verdi. Al-Hindi, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini kurtarma sürecinde "önemli zorluklarla" karşı karşıya olduğunu belirterek, bu sürece yardımcı olmak için ağır ekipman talebini yineledi. Al-Hindi, " İsrail, anlaşmaya bağlı olduğumuzu anlamalı ve bizi anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı bırakmalı" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın esir cenazelerini bulmak için "kırmızı bölgelere" girmesini talep ettiğini, ancak bu talebin reddedildiğini aktardı.

Geçtiğimiz ekim ayı başında yürürlüğe giren ateşkese değinen Al-Hindi, "Hamas'ın herhangi bir esirin cesedini gizlemek veya teslimini geciktirmek gibi bir niyeti yok ve anlaşmaya tam bağlılığımızı teyit ediyoruz. Cesetlere ulaşmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdik ve kalan cesetlerin kurtarılmasındaki herhangi bir gecikmenin tüm sorumluluğu işgalcilere aittir" ifadelerini kullanarak, arabulucu ülkelere müdahale çağırısında bulundu.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Talimat sonrası İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne en az 3 hava saldırısı düzenledi. Filistin basını, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin yakınını hedef aldığını bildirdi. - GAZZE ŞERİDİ

