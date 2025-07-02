Hamas, Gazze için ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifi konusunda görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" duyurusunun ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifine yönelik görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, arabuluculardan bir teklif geldiği belirtilirken, ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla müzakere masasına dönülmesi için "fikir ayrılıklarının giderilmesi" konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

Mısırlı bir yetkiliye göre, Hamas heyetinin, bugün Kahire'de Mısır ve Katarlı arabulucularla ateşkes teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

"İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti"

ABD Başkanı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti. Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE