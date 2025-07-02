Hamas, Gazze için ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

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Hamas, İsrail ordusunun geri çekilmesi ve Gazze'deki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması yönünde bir ateşkes teklifi için müzakerelere başladı. ABD Başkanı Trump, İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifi konusunda görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" duyurusunun ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifine yönelik görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, arabuluculardan bir teklif geldiği belirtilirken, ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla müzakere masasına dönülmesi için "fikir ayrılıklarının giderilmesi" konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

Mısırlı bir yetkiliye göre, Hamas heyetinin, bugün Kahire'de Mısır ve Katarlı arabulucularla ateşkes teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

"İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti"

ABD Başkanı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti. Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu'nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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