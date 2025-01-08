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Hamaney’den ABD’ye Sert Uyarı: Irak’taki Varlığı Yasa Dışı

Hamaney’den ABD’ye Sert Uyarı: Irak’taki Varlığı Yasa Dışı
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü ve ABD'nin Irak'taki varlığını 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, bu işgale karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin Irak'taki varlığını kalıcılaştırma ve genişletme çabası açıkça ortadadır. Bu işgal karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergilenmelidir" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran'da temaslarına devam ediyor. Sudani, başkenti Tahran'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmeden konuşan Hamaney, "Irak'ın daha gelişmiş ve güvenli bir ülke haline gelmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin de yararınadır" dedi.

Hamaney, Irak hükümeti ile halkı arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek, ülkedeki farklı mezhep ve etnik gruplar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Haşdi Şabi'nin Irak'ın önemli güç unsurlarından biri olduğunu belirten Hamaney, "Bu yapının korunması ve daha da güçlendirilmesi için özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Irak'taki varlığı yasa dışıdır"

ABD güçlerinin Irak'taki varlığını yasa dışı olarak nitelendiren Hamaney, "ABD'nin Irak'taki varlığını kalıcılaştırma ve genişletme çabası açıkça ortadadır. Bu işgal karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergilenmelidir" ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmelere ve Suriye'deki duruma da değinen Hamaney, "Bu olaylarda yabancı güçlerin müdahalesi açık bir şekilde görülmektedir" dedi.

"Gazze ve Lübnan halkını destekliyoruz"

Sudani ise Tahran'daki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tahran'da gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini ve derinleştireceğini umut ediyorum" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Sudani, "Irak'ın temel politikası, Gazze ve Lübnan halkının yanı sıra bölgedeki direnişi desteklemektir" ifadelerini kullandı. Suriye'deki gelişmelere de değinen Sudani, "Irak, Suriye halkının iradesine destek vermeyi, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı, ayrıca kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını savunmaktadır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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