"Halk buyurursa yaparım" demişti, Erdoğan'ın elini öperek AK Parti saflarına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ilk grup toplantısında 7 belediye başkanına rozet taktı. Sahneye çıkan başkanlardan dördü Erdoğan'ın elini öptü; elini öpenler arasında kısa süre önce CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak da vardı. Budak, daha önce bağımsız kalacağını söylemiş, ancak "Göle halkı ne derse, emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bu yıl ki ilk Grup Toplantısı'nı AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenledi. Erdoğan, konuşmasının ardından partisine geçen yedi belediye başkanına rozetlerini taktı.
ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜLER
Sahneye çıkan yedi belediye başkanından dördü Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan'ın elini öpen belediye başkanlarından biri de geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'tı.
"EMİR BUYURURLARSA YAPMAK ZORUNDAYIM" DEMİŞTİ
Budak, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusuna "Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım" yanıtını vermişti.
AK Parti saflarına geçen belediye başkanları şöyle;
- Ardahan Göle Gökhan Budak - CHP
- Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - DP
- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - YRP
- Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - YRP
- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş - DEVA
- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - DEVA