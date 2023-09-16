Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürüyor
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla yapılan denetimlerde, halk sağlığı ve fiyat etiketi kontrolleri gerçekleştiriliyor.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla zabıta müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kapalı ve açık semt pazarlarında denetimler yaparak, tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketi kontrollerini gerçekleştirdi. Etiket kontrollerinin yanı sıra yol işgali konusunda da denetim yapan ekipler kurallara uyulması konusunda esnafı uyardı.
Öte yandan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi. - ŞANLIURFA