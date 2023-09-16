Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürüyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla yapılan denetimlerde, halk sağlığı ve fiyat etiketi kontrolleri gerçekleştiriliyor.