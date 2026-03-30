Vezirköprü'de muhtarlar derneğinde seçim: Kılıç güven tazeledi

Vezirköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nde mevcut başkan Halil Kılıç yapılan oylamada oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Dernek binasında yapılan seçimde Karanar Mahallesi Muhtarı Halil Kılıç tek listeyle gidilen oylamada üyelerin tamamının desteğini aldı.

Seçim sonrası derneğin yeni yönetim, denetim kurulu ve üst delegeleri de belli oldu.

Seçimin ardından Başkan Halil Kılıç, kendisine verilen destekten dolayı üyelere teşekkür ederek, mevcut 91 üye sayısını daha üst sayılara çıkarmak için çalışacaklarını belirtti. - SAMSUN

