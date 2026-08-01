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Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gönüller kazanmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek devam ediyoruz. Mahalle mahalle, kapı kapı çalışarak ‘Türkiye Yüzyılı’nı milletimizl

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Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gönüller kazanmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek devam ediyoruz.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gönüller kazanmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek devam ediyoruz. Mahalle mahalle, kapı kapı çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle beraber inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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