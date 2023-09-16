Hakkari Valisi Ali Çelik, çalışmaları yerinde inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkez ve ilçelerde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çelik, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini öncelik olarak belirterek, ulaşım imkanlarını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların hızla ilerlediğini ifade etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkez ve ilçelerde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Göreve başladığı günden beri kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Vali Ali Çelik, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Sümbül Mahallesi'ne giden Vali Çelik, Tekser semti ve Biçer Mahallesi'nde talep edilen yol sıkıntısı ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Burada yapılabilecek çalışmaları İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Demir ile birlikte değerlendiren Çelik, devam eden çalışmaları denetledi. 15 kilometrelik asfalt çalışmalarının Gupsi ve Tekser mevkilerinde hızla ilerlediğini ifade eden Çelik, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri önceliğimiz. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için imkanlar dahilinde elimizde geleni yapacağız. Kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ