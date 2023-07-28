Hakkari'de Tarım ve Hayvancılık Yapan Yöre Halkı Göçe Zorlanıyor

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari'de tarım ve hayvancılık yapan yöre halkının göçe zorlandığını ve yoksulluğa mahkum edildiğini açıkladı. Parlak, Hakkari Valiliği'nin şehirdeki faaliyetleri yasakladığını ve kırsal alandaki yayla ve meraları halkın kullanımına kapatıldığını belirtti.

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, "Hakkari Valiliği her 15 günde bir balon uçurmak dahil şehirdeki her türlü faaliyeti ne yazık ki yasaklıyor, kırsal alanda ise yayla ve meralar halkın kullanımına kapatıyor. İnsanımızı yüzlerce yıllık ata toprağından kovmaya çalışıyor. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan yöre halkı bu kaynaklardan mahrum bırakılarak, derin bir yoksulluğa mahkum ediliyor ve göçe zorlanıyor" açıklamasını yaptı.

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 25 Temmuz'da Hakkari'nin Derecik ilçesi Beruh köyünde askerlerin çobanları darp ederek gözaltına aldığını ileri süren Parlak, "Çobanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet faili askerler hakkında herhangi bir soruşturma dahi bile açılmadı. Her zamanki gibi devlet faili koruyarak, mağduru cezalandırma yöntemini uyguladı. Şiddet faili askerler çobanların kendilerine bıçak çektiğini iddia ediyorlar. Bir çobanın ağır silahlarla donatılmış askerler karşısında bıçak çektiğini iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Mağdur olanın çobanlar olduğunu ileri süren Parlak, "Son 1 haftada Hakkari'de yaşanan 4 ayrı şiddet vakasının failleri hiçbir ceza almayacaklarına güvenerek hareket ediyorlar" diye konuştu. Yurttaşların köylerini boşaltmaya başladığını, bölgede tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden Parlak, şunları söyledi:

"Hakkari Valiliği her 15 günde bir balon uçurmak dahil şehirdeki her türlü faaliyeti ne yazık ki yasaklıyor, kırsal alanda ise yayla ve meralar halkın kullanımına kapatıyor. İnsanımızı yüzlerce yıllık ata toprağından kovmaya çalışıyor. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan yöre halkı bu kaynaklardan mahrum bırakılarak, derin bir yoksulluğa mahkum ediliyor ve göçe zorlanıyor. Derecikli çobanlara uygulanan şiddet, devletin sistematik göç ettirme siyasetinden bağımsız değerlendirilemez" diye konuştu.