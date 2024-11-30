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Hakkari'de 30 Kasım Dünya Şoförler Günü Etkinliği

Hakkari'de 30 Kasım Dünya Şoförler Günü Etkinliği
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Şoförler Odası tarafından düzenlenen 30 Kasım Dünya Şoförler Günü etkinliğine katılarak şoförlerin toplumsal yaşamındaki rolüne dikkat çekti. Vali Çelik, trafik kurallarının önemine vurgu yaptı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, '30 Kasım Dünya Şoförler Günü' dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Yüksekova Şoförler Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, şoförlerin toplumdaki rolü, taşımacılık sektörünün önemi ve taşımacılık sektörünün toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Şoförlerin karşılaştığı sorun ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinin de yapıldığı progr8amda konuşan Vali Çelik, "Bugün Şoförler Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle bu anlamlı gün için bizleri bir araya getiren Yüksekova Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizleri hayata bağlayan en temel husus trafik kurallarıdır. Bu kurallara uymanız, hem kendi güvenliğiniz hem de sevdiklerinize sağ salim kavuşabilmeniz açısından hayati öneme sahiptir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri kazalardan ve belalardan korusun. Bu duygu ve düşüncelerle şoförlerimizin bu önemli gününü en içten dileklerimle kutluyor, başarılı ve kazasız bir meslek hayatı diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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