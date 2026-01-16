Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki gerilimlerin çözümü için gerçekleştirilen temasların sonuçlarını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika