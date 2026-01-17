Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel gerilimler ve çözüm çabaları ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
