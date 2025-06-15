Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika