Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Kritik Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve gerilimlerin bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirdi.
Dışişleri kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika