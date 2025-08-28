Hakan Fidan ve Marco Rubio'dan Barış Görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio arasında gerçekleştirilen görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabalar da ele alındı. Bakan Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da görüşmenin gündeminde yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
