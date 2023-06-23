Hakan Fidan ve İbrahim Kalın birlikte Boğaz turuna çıktı

Yoğun gündemlerine kısa bir mola veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi. İkiliyi yürüyüş yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, yoğun siyasi çalışmalarına kısa bir ara vererek İstanbul'da bir yürüyüş yaptı.

GÖRENLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fidan ve Kalın, Galataport sahil bandında kalabalık bir heyetle birlikte yürürlerken görüntülendi. Yabancı misafirlerin bulunduğu bir heyetinde eşlik ettiği ikiliyi Boğaz turunda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEYENLERİ GERİ ÇEVİRDİLER

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş esnasında ikili fotoğraf çekilmek isteyenleri kibarca geri çevirdi.