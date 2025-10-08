Haberler

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

