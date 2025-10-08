Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.