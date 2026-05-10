Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek İran ve ABD arasındaki barış müzakerelerinin son durumunu değerlendirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı