Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı'nda Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi gerçekleştirilen görüşmeye Bakan Fidan'a Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı