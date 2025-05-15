Hakan Fidan, Rus Heyetiyle Barış Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi

Hakan Fidan, Rus Heyetiyle Barış Müzakereleri İçin Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy başkanlığındaki heyet ile barış müzakereleri için İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya geldi. Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Medinskiy başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanlar yer aldı.

Barış müzakerelerinin yarın Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Ukrayna-Türkiye ile Rusya Federasyonu-Ukrayna-Türkiye arasında üçlü görüşme şeklinde yapılması planlanıyor. ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte dörtlü görüşme yapıp yapmayacağı konusunun ise kesinleşmediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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