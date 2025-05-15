Hakan Fidan, Rus Heyeti ile Görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakareler için İstanbul'a gelen Rus heyetiyle görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam (15 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bir görüşme yapacak.