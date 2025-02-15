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Hakan Fidan, Münih'te Neçirvan Barzani ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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