Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı