Hakan Fidan, Doha'da Hamas Yetkilileriyle Görüştü

Hakan Fidan, Doha'da Hamas Yetkilileriyle Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve diğer Hamas üyeleriyle bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
