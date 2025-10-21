Hakan Fidan, Doha'da Hamas Yetkilileriyle Görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika