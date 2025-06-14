Guterres'ten İsrail-İran Gerilimine Barış Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran gerilimini yönelik, "Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Guterres paylaşımında, " İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalaması, Tel Aviv'de İran füze saldırıları. Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" ifadelerini kullandı. - NEW YORK