Guterres'ten İsrail-İran Gerilimine Barış Çağrısı

Guterres'ten İsrail-İran Gerilimine Barış Çağrısı
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanmaması için diplomasi ve barış vurgusu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran gerilimini yönelik, "Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-İran saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Guterres paylaşımında, " İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalaması, Tel Aviv'de İran füze saldırıları. Bu kadar tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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