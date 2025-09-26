Gürsel Tekin: İhraç Edilen Biz Değiliz, Kendi Vicdanlarıdır

Haberler

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, karara tepki göstererek partinin vicdanı olduklarını ve mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, "Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, bu kararın onurunu zedelemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez" ifadelerini kullandı.

"Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz"

CHP'nin vicdanı olduğunu ifade eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır." - ANKARA

