Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı. Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi. İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi.

RANDEVU TALEBİNE RED

Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu. Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı. Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu.

ANKARA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etti.

KAFTANCIOĞLU İL BİNASINA GİTMİYOR

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddia kamuoyunda tartışmalara neden olurken ilerleyen dakikalarda dikkat çeken bir açıklama geldi. Halk TV'nin ulaştığı bilgiye göre Canan Kaftancıoğlu, Gürel Tekin'e eşlik etmeyeceğini ifade etti.

HASAN BABACAN KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan bugün sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan heyetten çekildiğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştükten sonra bu kararı aldığını duyurulan Babacan "Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım" dedi.