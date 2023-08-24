Güroymak Kaymakamlığına Uzun atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığına Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahit Uzun atandı.

Kaymakamlar Kararnamesiyle Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığına Çankırı Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahit Uzun atanırken, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu ise Şanlıurfa Birecik Kaymakamı olarak atandı.

Ankara'da dünyaya gelen ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun olan Uzun, 106. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış. Çorum'da il merkez stajını yaptıktan sonra sırasıyla Bursa Mustafakemalpaşa ve Denizli Tavas ilçelerinde kaymakam refikliği stajını ve Sakarya'da ise teftiş stajını tamamlayan Uzun, Samsun Ayvacık ilçesinde 11 ay süreyle kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Yurt dışı stajı çerçevesinde İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi alan Uzun, evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. - BİTLİS