Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Askeri Müzakere Teklifi

Güney Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Hong-cheol, sınırdaki gerginliğin azaltılması için Kuzey Kore'ye askeri müzakere teklifinde bulundu. Teklif, askeri güvenin yeniden sağlanmasını ve muhtemel çatışmaların önlenmesini amaçlıyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Hong-cheol, sınır hattındaki muhtemel çatışmaların önüne geçmek için Kuzey Kore'ye askeri müzakere teklifinde bulunarak, "Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltmayı ve askeri güveni yeniden sağlamayı amaçlayan teklifimize Kuzey Kore'nin olumlu ve hızlı bir şekilde yanıt vermesini bekliyoruz" dedi.

Güney Kore'den Kuzey Kore ile yaşanan askeri gerilimi azaltmaya yönelik bir adım geldi. Güney Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Hong-cheol, Pyongyang yönetimine askeri müzakere teklifi yaparak, "Ordumuz, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) nasıl belirleneceğini, kaza sonucu yaşanabilecek çatışmaların nasıl önleneceğini ve askeri gerginliğin nasıl azaltılacağını ele almak üzere askeri yetkililerin Koreler arası görüşmeler yapmasını resmi olarak öneriyor" açıklamasında bulundu. Seul yönetiminin muhtemel görüşmelerin yeri ve zamanı dahil ayrıntıları görüşmeye açık olduğunu vurgulayan Kim, "Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltmayı ve askeri güveni yeniden sağlamayı amaçlayan teklifimize Kuzey Kore'nin olumlu ve hızlı bir şekilde yanıt vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. MDL ihlallerini önlemenin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Kim, son zamanlarda yaşanan ihlallerin 1953 ateşkesi sırasında yerleştirilen kara sınırı göstergelerinin hasar görmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Sınır ihlalleri çatışma endişelerini artırmıştı

Son yıllarda aralarında silahlı olanların da bulunduğu Kuzey Kore askerleri, arazi temizliği veya tampon bölgeye mayın döşeme gibi görevler sırasında geçici de olsa birçok kez MDL'yi ihlal etmişti. Yaşanan ihlaller, Koreler arasındaki sınır bölgesinde muhtemel bir askeri çatışma ihtimaline dair endişeleri artırmıştı.

Son askeri görüşmeler 2018 yılında yapılmıştı

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında genel düzeydeki son askeri görüşmeler, 2018 yılında gerçekleşmişti. 2000 yılından bu yana 2 bakan düzeyinde görüşme ve 40 çalışma toplantısı düzeyinde görüşme yapılmıştı.

Seul-Pyongyang ilişkileri gergin bir seyir izlemişti

Seul ile Pyongyang arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı ile Güney Kore ve ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar nedeniyle son yıllarda gergin bir seyir izlemişti. - SEUL

