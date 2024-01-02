Güney Kore'de Ana Muhalefet Lideri Bıçaklandı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan kentindeki bir inşaat alanına gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklandı. Lee hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, liman kenti Busan'ın Gadeok Adası'ndaki yeni havalimanı inşaatına gerçekleştirdiği ziyarette saldırıya uğradı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen 59 yaşındaki Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

60'lı veya 70'li yaşlarında olduğu ifade edilen şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti

Öte yandan Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor. - SEUL