Gümüşhane'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla vatandaşlar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, İsrail'in yeni çatışma ortamı oluşturduğunu ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığını belirtti.

Gümüşhane'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde caddenin sonuna kadar yürüdü.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, İsrail'in, küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

Tokel, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığının altını çizdi.

Yürüyüşe, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da katıldı.