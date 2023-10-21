Gümrük Muhafaza Ekipleri 100 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirdi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 58 kilogram kokain, 30 kilogram morfin ve 12 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde bulundu.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilogram kokain, 30 kilogram morfin, 12 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 74 milyon lira değerinde 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştiren ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen şüpheli hareketlerde bulunan yolcular, takibe alındı. Yapılan üst aramalarında, bir kişinin üzerinde beyaz ambalajlara sarılı 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Diğer yolcu ve beraberindeki eşyaları ise x- ray taramasından geçirildi. Yapılan aramada valizdeki şekerleme paketlerinin içinde yaklaşık 11 kilogram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen toplam 12 kilo metamfetaminin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

İkinci operasyonda ise Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, ekiplerce takibe alındı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere İran'dan gelen araç, narkotik yönlü kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda araç detaylı kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı. Yükün içerisine gizlenmiş paketler bulunduğu tespit edildi. Analiz ve incelemeler sonucunda paketlerde bulunan maddelerin toplam 30 kilo ağırlığında 6 milyon TL değerinde morfin olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son olarak gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir otomobilin bagajında bulunan valiz içerisinde ve arka koltuktaki sırt çantasında gizlenmeye çalışılmış halde yaklaşık 58 milyon lira değerinde 57,9 kilogram kokain ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

BAKAN BOLAT'TAN TEBRİK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak zehir tacirlerine darbe indirmeye devam ediyoruz. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz uyuşturucuyla mücadelede ülkemizi hedef alan zehir tacirlerine geçit vermiyor. Güzel vatanımızda uyuşturucuya dur diyen, başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim. Bir kez daha vurguluyoruz; kirli para peşinde olan, toplum sağlığına kasteden karanlık odaklara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşama şansı tanımayacağız" dedi.