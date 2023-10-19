Gökçebey Kaymakamı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

Gökçebey Kaymakamı Adem Taşpınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarları ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldi. Kaymakam Taşpınar, muhtarların devletin vatandaşla buluşmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.

Gökçebey Kaymakamı Adem Taşpınar, 19 Ekim Muhtarlar Gününde mahalle muhtarları ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldi.

Kaymakam Taşpınar muhtarların, devletin vatandaşla buluşmasında giriş kapısı olma niteliği ile önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek muhtarlarla bir araya gelip buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Düzenlen kahvaltı programında Gökçebey Kaymakamı Adem Taşpınar, Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Köy Hizmetleri Müdürü İzzet Turpçu, emniyet ve jandarma yanı sıra muhtarlar katıldı.

Vatandaşların tercihleri ile iş başına gelen muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü görevi üstlenerek son derece önemli bir görev yaptıklarını belirten Taşpınar, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarlar ise kendilerini ağırlamasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek Kaymakam Taşpınar'a teşekkür ettiler. - ZONGULDAK