Güney Kıbrıs'ta halk sandık başında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde halk parlamento seçimi için sandık başına gidiyor. Adanın güneyinde 569 bin 182 seçmen için sandıklar 07.00'de açılırken, 18.00'de kapanacak. Seçmenler, 752 aday arasından 56 milletvekillini seçmek için oy kullanacak. Sonuçların ise sandıkların kapanmasından iki saat sonra netleşmesi bekleniyor.

Görev süreleri 2031'de sona erecek

Güney Kıbrıs'ta 56 sandalyenin 19'u Lefkoşa'dan, 12'si Limasol'dan, 11'i Mağusa'dan, 6'sı Larnaka'dan, 5'i Baf'tan ve 3'ü Girne'den seçilecek milletvekillerine ait olacak. Seçilenler 5 yıllık süreyle görev yapacak ve görev süreleri 2031'de sona erecek.

Her iki partinin de yaklaşık yüzde 20 civarında oy alması bekleniyor

Anketler, birinci sıradaki yarışın bir kez daha muhafazakar Demokratik Seferberlik Partisi (DISY) ve sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) arasında geçeceğini öngörüyor. DISY açısından seçim, cumhurbaşkanlığının kaybedilmesi ve eski DISY üyesi bağımsız aday Nikos Christodoulides'in 2023'te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ortaya çıkan iç gerilimlerden sonra siyasi dayanıklılık açısından önemli bir sınav olacak. AKEL ise son yıllarda oluşturduğu siyasi ivmeden yararlanarak 2006'dan bu yana ilk kez parlamento seçimini kazanmayı umut ediyor. Her iki partinin de yaklaşık yüzde 20 civarında oy alması bekleniyor. - LİMASOL

