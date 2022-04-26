Abdullah Gül'den Gezi Parkı davasıyla ilgili zehir zemberek sözler: Utanç verici

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Büyük yankı uyandıran karara ilişkin bir değerlendirme de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

"VİCDANLARI YARALAYICI BİR DURUM"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya telefonda konuşan Gül, "Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

KARARI "TÜRKİYE'YE KÖTÜLÜK" OLARAK YORUMLADI

Açıklamasının devamında "Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar" diyen Gül, şöyle devam etti: "İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi."

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