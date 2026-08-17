Genelkurmay Başkanları Ankara'da Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sudan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasır Abdelrahman Hassan Elatta ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sudan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasır Abdelrahman Hassan Elatta ile görüştü. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sudanlı mevkidaşı Orgeneral Yasır Abdelrahman Hassan Elatta'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Elatta, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Elatta'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı