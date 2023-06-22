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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeni bakan yardımcıları atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeni bakan yardımcıları atandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan yardımcılıklarına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Politika

Hamza Yerlikaya Gençlik Spor Politika Haberler

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