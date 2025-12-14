Haberler

Gençlerin isteğini kırmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri okudu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerin isteği üzerine Ziya Gökalp'in "Asker Duası" adlı şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

GENÇLERİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik sırasında gençlerin isteğini de geri çevirmedi. Erdoğan, Ziya Gökalp'in "Asker Duası" adlı şiirini okudu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
title