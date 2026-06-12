Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan Özgür Özel'le ilgili iddialara ilişkin açıklama: "Genç Parti olarak herhangi biriyle girdiğimiz resmi bir temas yok"

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Özgür Özel'in yeni parti kurmak yerine mevcut bir siyasi parti üzerinden yoluna devam edeceği iddialarına ilişkin, "Genç Parti olarak herhangi biriyle girdiğimiz resmi bir temas yok" dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Özgür Özel'in parti kurmak yerine mevcut bir siyasi partiyi devralacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahindur, Özgür Özel veya CHP yönetiminden Genç Parti'ye doğrudan herhangi bir talep gelmediğini belirterek, sürecin kamuoyuna yansıdığı şekilde ilerlemediğini ifade etti. Özgür Özel'in çevresinden dolaylı yollarla bazı temasların kurulduğunu dile getiren Şahindur, "İlk günden beri de bunu söylüyorum. Bana direkt gelen bir talep yok. Çevresi dolaylı olarak Fransa'dan Cem Bey'e ulaşıyorlar. Cem Bey'e ulaştıklarında da kendilerine 'Bu partinin bir genel başkanı vardır. Muhatabınız orasıdır' diye adres gösteriyor. Biz de bu olayı gazeteci Fatih Atik ve Mustafa Yavuz sayesinde öğreniyoruz. Genç Parti olarak herhangi biriyle girdiğimiz resmi bir temas yok" dedi.

"Özgür Özel ve çevresi tarafından Genç Parti'ye gelmiş herhangi bir şey yok"

Özgür Özel'in para talebi olduğu iddialarına ilişkin de konuşan Şahindur, bu konuda net bir bilgisinin olmadığını söyledi. Şahindur, "Para konusunu bilmiyorum. Sadece bu olaylardan sonra çok sevdiğim, saydığım bir iş adamından dolaylı bir teklif aldık. Ancak bu tür durumlarda bundan vazife çıkarmak isteyenler de olabilir. CHP yönetimi veya Özgür Özel ve çevresi tarafından Genç Parti'ye gelmiş herhangi bir şey yok" diye konuştu.

"Önce aklanmaları lazım"

Özgür Özel'in doğrudan görüşme talebinde bulunması halinde görüşebileceğini belirten Şahindur, ancak iddia edilen yöntemi doğru bulmadığını ifade etti. Şahindur, "Özgür Bey ile her yerde görüşürüm. Ancak basında çıkan, topluma yansıyan şekliyle partiye girmek, partiyi ele geçirmek gibi bir durumu kabul etmeyiz. Biz temiz topluma inanıyoruz. Öncelikle haklarında bulunan süreçlerin, soruşturmaların ne sonuç vereceğinin belli olması lazım. Biz Genç Parti olarak çok badireler atlattık. Yeni kimliklerle, siyasette geçmişi olmayan kişilerle yola çıktık. Bu nedenle bu kadar bagaj varken böyle bir yaklaşımı kabul etmeyiz. Önce aklanmaları lazım" ifadelerini kullandı.

"Muhatap da Genç Parti Genel Başkanlığı ve Genç Parti Merkez Karar Yönetim Kuruludur"

Cem Uzan üzerinden görüşmeler yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Şahindur, "Burada da bir yalan ortaya atılmış. Cem Bey ile görüşmüş gibi anlatıyorlar. Ben Cem Bey ile görüştüm, böyle bir şey yok. Cem Bey ile kimsenin görüştüğü yok. Bu partinin bir genel başkanı var. Muhatap da Genç Parti Genel Başkanlığı ve Genç Parti Merkez Karar Yönetim Kuruludur" dedi.

"Toplumsal muhalefetin birleşmesi gerekiyor"

CHP'nin mevcut durumunu değerlendiren Şahindur, diğer siyasi partilerin iç işleyişine müdahil olmayacağını ancak muhalefetin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Yarın bir gün her şey için çok geç olabilir"

Şahindur, "CHP'nin şu anda bir genel başkanı var. Kendi kararlarını alıyorlar. Diğer partilerin işleyişine karışmam. Ancak CHP bu süreci bir ay, iki ay daha uzatırsa toplumsal muhalefet yok oluyor. Eğer amaç iktidara karşı bir seçim kazanmaksa, toplumsal muhalefetin birleşmesi gerekiyor. Artık seçim yoluna girildi. Muhalefetin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Eğer bunu kuramazsak yarın bir gün her şey için çok geç olabilir" ifadelerini kullandı.

Şahindur, sürecin kamuoyunda daha fazla uzamasının doğru olmadığını belirterek, Türk siyasetinde geçmişte benzer durumların yaşandığını ve konunun daha fazla büyütülmemesi gerektiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı