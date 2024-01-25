Üye Girişi
Haberler

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti. İl Başkanı Semih Aksoy, istifa gerekçelerini açıkladı.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

İl Başkanı Semih Aksoy, yazılı açıklamasında, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.

Aksoy, "İş bu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Gelecek Partisi Malatya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title