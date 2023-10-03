Gebze EYT'liler CHP'yi ziyaret etti

Gebze Emekliler Derneği, hak ihlalleri ve mağduriyetler karşısında taleplerini iletmek için CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'i ziyaret etti. EYT'liler, binlerce imzalı dilekçeleriyle birlikte CHP grup toplantısına katıldı.

Gebze Emekliler Derneği, taleplerini iletmek için Meclis'te CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'i ziyaret etti. Karşılaştıkları hak ihlalleri ve mağduriyetler karşısında taleplerini dile getiren EYT'liler topladıkları binlerce imzalı dilekçeleriyle birlikte CHP grup toplantısına katıldı.

Gebze EYT'liler ve Emekliler Derneği, taleplerini iletmek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık grup toplantısında dinlemek için bugün Ankara'ya geldi. Dernek üyeleri, topladıkları binlerce imza ile CHP grup toplantısına katıldı.

Karşılaştıkları hak ihlalleri ve mağduriyetler karşısında taleplerini dile getiren EYT'liler yapılan düzenlemelerin mağduriyeti gidermediğini hatta adaletsizliğin derinleştiğini vurguladı. Yeni yasama yılında yapılacak düzenlemelerle mağduriyetin giderilmesini talep eden dernek üyeleri, bu konuda Meclis'in adım atması gerektiğini vurguladı. Dernek üyeleriyle görüşen CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de yaşanan mağduriyete ilişkin şunları söyledi:

"Bu sorun şimdiye kadar çözülmesi gereken, giderek derinleşen bir sorun. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler vatandaşlarımızı hayal kırıklığına uğrattı. Geçmiş dönemden bize miras kalan bu sorunu Meclis'in ana gündem maddelerinden biri yapmalı ve derhal çözmeliyiz."

Dernek üyeleri, Çiler'le görüşmelerinin ardından CHP grup toplantısına katıldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.