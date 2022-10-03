Gaziantep politika haberi... Vali Gül'den Araban ziyareti

Gaziantep politika haberi: Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan ile birlikte Araban ilçesini ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan ile birlikte Araban ilçesini ziyaret etti.

Araban ilçesi ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğ Genaral Hidayet Arıkan ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Hilal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Valisi Gül Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Gül, ilçenin yeni yapılan hükümet konağı inşaatında incelemelerin ardından ise ilçedeki okulları ve kırsal mahalleleri gezdi. - GAZİANTEP