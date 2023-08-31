Gabon'da Geçiş Hükümeti Lideri Belli Oldu

Gabon'da geçiş hükümeti, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın başkan olarak yemin etmesinin ardından 4 Eylül'de göreve başlayacak.

Gabon'da dün gerçekleştirilen askeri darbenin ardından geçiş hükümetinin lideri belli oldu. Darbenin arkasındaki isim Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, geçiş hükümetinin yeni lideri olduğunu duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Nguema'nın 4 Eylül'de geçici hükümetin başkanı olarak yemin etmesinin ardından hükümetin göreve başlayacağı belirtildi. Açıklamada, resmi kurumların ise aşamalı olarak faaliyete geçeceği ifade edildi.

AB'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel bugün yaptığı açıklamada, Gabon'daki askeri darbenin Nijer'deki krizle karşılaştırılamayacağını belirterek, devrik Devlet Başkanı Ondimba'nın adil olmayan bir seçimi kazanmasının ardından askerlerin yönetime müdahale ettiğini söyledi. "Elbette askeri darbeler çözüm değil, ancak Gabon'da usulsüzlüklerle dolu seçimlerin yaşandığını unutmamalıyız" ifadelerini kullanan Borrel, hileli bir seçimin sivil bir darbe anlamına gelebileceğini belirtti.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 12 asker dün yönetime el koymuş, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba evinde alıkonulmuştu. Darbe destekçileri, başkent Libreville'de ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından sokaklara dökülerek darbeyi kutlamıştı.

Üçüncü kez iktidara gelmişti

Gabon Seçim Merkezine göre Ondimba 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazanmış, rakibi Albert Ondo Ossa ise oyların yüzde 30,77'sini almıştı. Ondimba, 2009 yılında babası Omar Bongo Ondimba'nın ölümünün ardından 3'üncü kez iktidara gelmişti. Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü. - LIBREVILLE