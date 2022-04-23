Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (3)

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iftar programının ardından Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de teravih namazını kıldı. Namazın ardından Künefeciler Meydanı'ndaki vatandaşlarla sohbet eden Oktay, daha sonra Vali Ürgen Alanı'ndaki esnaf lokalinde vatandaş ve partililerle bir araya geldi.

İzzet NAZLI/ HATAY,