Fuat Oktay'dan İsrail'in Gazze İşgaline Sert Tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planına karşı çıkarak, bu durumu soykırım olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararına tepki göstererek, "Gazze'deki Filistin halkını tümüyle yok etmeyi ve Gazze'nin bütününü ele geçirmeyi amaçlayan bu plan, soykırımcı İsrail hükümetinin işlemekte olduğu savaş suçlarında yeni bir adımı oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail hükümetinin sürdürdüğü askeri harekatı daha da genişleterek Gazze'yi tamamen işgal etmeye kalkışması asla kabul edilemez. Gazze'deki Filistin halkını tümüyle yok etmeyi ve Gazze'nin bütününü ele geçirmeyi amaçlayan bu plan, soykırımcı İsrail hükümetinin işlemekte olduğu savaş suçlarında yeni bir adımı oluşturacaktır. Gazze'deki masum sivillerin yaşam hakkını tehdit eden ve Gazze'yi ele geçirmeyi hedefleyen her türlü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyor; uluslararası toplumu İsrail'in bölgedeki işgal ve soykırım girişimlerinin sona erdirilmesine yönelik acilen kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz."

