Haberler

Fransa, Kudüs'te rahibeye yönelik saldırının failine "ibretlik ceza" istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransız rahibeye saldıran Fanadik Yahudi'ye "ibretlik ceza" verilmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir rahibenin darp edildiği saldırıya tepki gösterdi. Bakan Barrot sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te Hristiyan bir vatandaşımızın maruz kaldığı şok edici saldırının ardından kendisine derin üzüntümü, desteğimi ve acil şifa dileklerimi ilettim. Bu iğrenç eylemin faili tutuklandı. Kutsal topraklarda giderek artan ve Fransa'nın Katolik topluluklarını ve kutsal yerleri koruma konusundaki tarihi misyonuna bağlılığı gereği hiçbir şartta müsamaha gösteremeyeceği Hristiyan karşıtı eylemleri durdurmak için verilecek ceza ibretlik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Fransız okulunda görevli

28 Nisan Salı günü yaşanan olayda İsrail vatandaşı 36 yaşındaki bir erkek, Kudüs'teki Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görev yapan Fransız asıllı bir rahibeye saldırmıştı. Saldırganın üzerine koşarak yere düşürdüğü ve yerdeyken tekmelediği 48 yaşındaki rahibe, başından yaralanmıştı. Okul Müdürü Olivier Poquillon, saldırıyı kınayarak İsrail güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırmış, saldırgan 29 Nisan Çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Saldırgan hakkında "ırkçı saldırı" suçlamaları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

