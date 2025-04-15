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Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti
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Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nicolas Vaujour, Türkiye'de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.

Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nicolas Vaujour, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nicolas Vaujour ve beraberindeki heyetin, Deniz Kuvvetleri Karargahı'na ziyaret gerçekleştirdiğini paylaştı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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