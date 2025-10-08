Haberler

Fransa'da Yeni Başbakan Ataması Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu. Son başbakan Sebastien Lecornu, göreve geldikten 27 gün sonra istifa etti ve bu durum Beşinci Cumhuriyet tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan olmaya neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Fransa'da göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Başbakan Sebastien Lecornu yerine henüz yeni bir başbakan atanmadı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki 48 saat içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

Fransa'nın son iki yılda beşinci başbakanı olan Lecornu, 6 Ekim'de kabine listesini açıklamasından sadece birkaç saat sonra istifasını sunmuştu. Lecornu, Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Günlerdir gözaltındaydı! Cehennem Necati hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu

Kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.