Fransa'da Başbakan François Bayrou Hükümeti Güvenoyu Alamayarak Düştü

Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada Başbakan François Bayrou hükümeti güvenoyu alamadı. Oylama sonucunda hükümetin düşmesi, siyasi gelişmeleri hızlandırabilir ve Fransa'nın siyasi istikrarı üzerinde etkili olabilir. Bayrou'nun liderliğindeki hükümetin geleceği belirsizleşirken, muhalefet partileri bu durumu fırsata çevirebilir.

Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. - PARİS

